Ксения Гарькавенко назначена новым руководителем ЦУР Петербурга

В Петербурге произошла смена руководства в Центре управления регионом (ЦУР). Как стало известно "КоммерсантЪ-Северо-Запад", новым директором назначена Ксения Гарькавенко, ранее занимавшая пост директора интернет-дирекции в АО "Петроцентр". Она пришла на смену Елене Никитиной, отстранённой от должности после резонансного задержания.

Ксения Гарькавенко — специалист в сфере цифровых коммуникаций. До своего назначения она работала в АО "Петроцентр", где занималась созданием и поддержкой государственных интернет-ресурсов. Кроме того, она активно сотрудничает с федеральным оператором ЦУР — АНО "Диалог", специализируясь на работе с блогосферой. В её профессиональном портфолио также значится опыт публичных выступлений в качестве лектора по вопросам цифровых коммуникаций и взаимодействия с гражданами.

Назначение, состоявшееся в апреле 2026 года, было согласовано как с городской администрацией, так и с федеральным центром. Перед новым руководителем стоит задача не просто продолжить работу, а фактически перезапустить деятельность центра. Это связано с тем, что после коррупционного скандала и ухода прежнего руководства учреждение покинуло значительное число сотрудников, что потребовало формирования новой команды.

Ранее мы сообщили о том, что новым директором "Горэлектротранса" стал Константин Шостак.

