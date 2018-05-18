"Ленинград" с Глюкозой выпустили новый анимационный клип "Жу-жу"

Группа "Ленинград" совместно с певицей Глюкозой и рэпером ST выпустили новый видеоклип на композицию "Жу-жу".

Сегодня в свет вышел новый клип группы "Ленинград" под названием "Жу-жу".

В новой песне "Жу-жу" в основном поёт Глюкоза. Небольшой отрывок зачитал рэпер ST. Сам Сергей Шнуров не поет ни строчки. Клип снял Илья Найшуллер, который уже неоднакратно снимал клипы для группы "Ленинград". Но, хоть Шнуров и не поет в песне, в одном из анимационный героев видеоклипа он легко узнаваем. В этой песне присутствует ненормативная лексика, и поэтому Piter.TV публикует всего лишь небольшой отрывок из клипа.

Новый видеоклип за несколько часов набрал около 200 тысяч просмотров и находится на 4 позиции вкладки "в тренде" на видеохостинге YouTube.

Видео: YouTube/Ленинград | Leningrad