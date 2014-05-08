В Ленобласти завершилось строительство межпоселкового газопровода протяженностью 13 км

Благодаря новому объекту во Всеволожском районе появилась возможность догазифицировать 13 населенных пунктов.

АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершило строительство межпоселкового газопровода протяженностью 13 км от газораспределительной станции "Невская Дубровка" до деревни Манушкино. Новый объект позволит газифицировать более 40 домовладений деревни. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

При этом за счет "закольцовки" с газораспределительной станцией "Всеволожская" появляется возможность газификации еще нескольких населенных пунктов.

Сняты технические ограничения для подачи газа в деревнях и поселках Ексолово, Хапо-ое, Озерки, Новая Пустошь, Мяглово, Разметелево, Вирки, Тавры, Аро, Воейково, Лиголамби, Кирполье, Хязельки. Их жители теперь могут направлять заявки на догазификацию.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти