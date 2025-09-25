Новый гастроскоп передали поликлинике №96 Калининского района

Благодаря приобретению современного оборудования кабинет сможет обслуживать большее количество пациентов, уменьшив сроки ожидания необходимых процедур и увеличив общую доступность медицинских осмотров.

Диагностический отдел городской поликлиники №96 в Калининском районе Санкт-Петербурга получил современный гастроскоп новейшего образца, установленный в кабинете эндоскопии поликлинического отделения №90. Об этом сообщил глава администрации Калининского района Михаил Асташкевич, пишет "Петербургский дневник".

Новый аппарат обладает значительными техническими преимуществами, обеспечивая высокую точность диагностики желудочно-кишечных патологий. Использование гастроскопа позволяет получать более подробную и точную информацию о состоянии органов пищеварения по сравнению с такими методами, как ультразвуковое исследование, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.

В рамках программы оснащения учреждений здравоохранения в 2025 году поликлиники Калининского района получат более 160 единиц новейшего медицинского оборудования, включая современные рентгенологические аппараты, ультразвуковые сканеры и инновационные диагностические комплексы.

Фото: Telegram / Михаил Асташкевич