На Большом Смоленском мосту завершили монтаж ортотропных плит

Завершён важный технический этап строительства Большого Смоленского моста через реку Неву в Санкт-Петербурге — инженеры установили ортотропные плиты на всех пролётах конструкции, проинформировала пресс-служба Смольного.

Ортотропные плиты представляют собой металлические конструкции, состоящие из настила и прикреплённых к нему сваркой продольных и поперечных рёбер жесткости. Этот элемент позволяет создать прочное и лёгкое дорожное полотно, предназначенное для устройства автомобильных дорог, путей трамвая и пешеходных зон. Использование технологии ортотропных плит способствует снижению массы конструкций моста без ущерба для несущих характеристик. Подобная методика применяется в мостостроении с середины прошлого столетия.

Работы на сооружении ведутся быстрее запланированного графика. Завершается монтаж металлических конструкций и оформление стыков раздвижного пролёта с противовесами. Уже в следующем году мост сможет обеспечить проход судов. Открытие автомобильного движения по новому мосту запланировано на 2027 год.

Из десяти опор моста полностью готовы восемь, завершаются строительные мероприятия на пятой и шестой опорах. Вскоре рабочие начнут демонтаж временного крепления "крыльев" моста и перейдут к подготовке и настройке гидравлических устройств.

Фото: Правительство Петербурга