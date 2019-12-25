"Сырный" детский сад достроили в Мурино

В Мурино в Ленобласти введен в эксплуатацию детский сад с фасадом в виде кусочка сыра. Учреждение находится в жилом комплексе "Фотограф" и рассчитано на 220 мест, рассказали в администрации региона 1 октября.
В садике предусмотрены игровые и спортивные зоны, музыкальный и физкультурный залы, групповые комнаты, современная кухня и помещения для малышей. Сыр является символом радости и домашнего уюта.
Этот садик – как визитная карточка двора: яркий, светлый, с современными игровыми пространствами и спортивными залами.
Евгений Барановский, зампред правительства Ленобласти
До конца года в области введут не менее 10 объектов образования, каждый из них будет с собственным архитектурным образом.
