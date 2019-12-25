"Сырный" детский сад достроили в Мурино

Сыр является символом радости и домашнего уюта.

В Мурино в Ленобласти введен в эксплуатацию детский сад с фасадом в виде кусочка сыра. Учреждение находится в жилом комплексе "Фотограф" и рассчитано на 220 мест, рассказали в администрации региона 1 октября.

В садике предусмотрены игровые и спортивные зоны, музыкальный и физкультурный залы, групповые комнаты, современная кухня и помещения для малышей. Сыр является символом радости и домашнего уюта.

Этот садик – как визитная карточка двора: яркий, светлый, с современными игровыми пространствами и спортивными залами. Евгений Барановский, зампред правительства Ленобласти

До конца года в области введут не менее 10 объектов образования, каждый из них будет с собственным архитектурным образом.

Ранее на Piter.TV: в Юнтолово в детсаду и поликлинике завершились основные строительно-монтажные работы.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти