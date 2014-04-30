В Юнтолово в детсаду и поликлинике завершились основные строительно-монтажные работы

Новые социальные объекты обеспечат жителей развивающегося района современной инфраструктурой.

В жилом комплексе "Юнтолово" завершается строительство важных социальных объектов — детского сада на 200 детей и поликлиники, которая сможет принимать до 588 пациентов в смену. Представители СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству, и будущие посетители этих учреждений осмотрели строительные площадки.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", основные строительные работы уже завершены. Сейчас в детском саду проводят пусконаладочные работы, а в поликлинике продолжаются внутренняя отделка и монтаж инженерных систем. Одновременно ведется благоустройство территории вокруг зданий.

Новые социальные объекты обеспечат жителей развивающегося района современной инфраструктурой. Детский сад и поликлиника построены в 35-м квартале жилого комплекса "Юнтолово" и станут важной частью социальной среды Приморского района.

Фото: СПб ГБУ "Управление строительными проектами"