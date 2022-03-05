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В городскую поликлинику № 91 Красносельского района поступил новый маммограф
Сегодня, 12:14
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В городскую поликлинику № 91 Красносельского района поступил новый маммограф

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Маммография доступна женщинам старше 40 лет по полису ОМС при прохождении диспансеризации.

В городскую поликлинику № 91 Красносельского района поступил новый цифровой маммографический аппарат.

Как рассказали в Комитете по здравоохранению, в рамках реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения в рентгенологическое отделение городской поликлиники № 91 закуплен и введен в эксплуатацию цифровой маммографический аппарат.

Аппарат российского производства позволяет получать высококачественные рентгеновские снимки молочной железы, необходимые для точной диагностики и выявления патологических новообразований на ранних стадиях.

Маммография доступна женщинам старше 40 лет по полису ОМС при прохождении диспансеризации.

Фото: Комздрав СПб

Теги: маммограф, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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