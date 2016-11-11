В петербургскую школу олимпийского резерва закупят новые велосипеды на 3,6 млн рублей

Контракт учреждение подписало с ООО "Дом ИК".

В школу олимпийского резерва №2 подрядчик закупит новые спортивные велосипеды BMX общей стоимостью 3,6 млн рублей до 1 декабря текущего года, что следует из данных сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Контракт учреждение подписало с ООО "Дом ИК". Появится 18 профессиональных велосипедов за 197,5 тыс. рублей. Отмечается, что модели должны выдерживать сильные нагрузки.

Ранее мы рассказывали о том, что спортивную площадку за 105 млн рублей благоустроят в Красногвардейском районе.

Фото: пресс-служба СШОР №2 Калининского района Петербурга