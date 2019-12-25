На Васильевском острове построят две школы и детский сад по соглашению с инвестором

Одну из школ откроют в 2028 году.

На Васильевском острове стартовала реализация нескольких крупных проектов социальной инфраструктуры, которые будут построены за счет инвестора. В рамках соглашений между городом и холдингом Setl Group здесь появятся две школы и детский сад, рассказал портал "Строительный Петербург".

Одним из первых объектов станет новая школа на 825 мест на Среднем проспекте Васильевского острова. Ее планируют открыть в 2028 году. Учреждение станет вторым корпусом гимназии №24 имени И.А. Крылова и будет принимать учеников средней и старшей школы. В здании оборудуют бассейн, современные учебные кабинеты, библиотеку с медиатекой и спортивную инфраструктуру. На территории разместят футбольное поле, беговые дорожки, а также площадки для игровых видов спорта.

Еще одна школа на 825 мест вместе с детским садом на 80 воспитанников появится в переулке Декабристов. Особенность проекта в том, что образовательный комплекс создадут на территории бывшего кожевенного завода, который является объектом культурного наследия. Исторические здания приспособят под современные нужды, а все работы будут проводиться под контролем профильных специалистов по охране памятников.

Кроме образовательных объектов, проект предусматривает развитие прилегающей территории. Здесь планируют построить культурно-досуговый центр, выставочный комплекс для Академического театра балета Бориса Эйфмана, жилой дом и здание с апартаментами.

Ход строительства объектов будет находиться под постоянным контролем специалистов СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству.

Фото: портал "Строительный Петербург"