В Петербурге заболели ковидом еще 3252 человек. В Ленобласти – 226

За минувшие сутки, 15 января, в России выявили 24 092 новых случаев коронавируса. 3 253 из них пришлись на Петербург, еще 226 – на Ленобласть. Об этом говорят данные информациионого центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
Известно также, что 67 петербуржцев скончались после долгой борьбы с вирусом, в области обошлось без смертей. В то же время, по выздоровлению выписано 3 625 человек в Петербурге и 261 человек в Ленобласти.
Всего с начала пандемии в Северной столице заразились ковидом 294 161 человек, скончались 8 788 пациентов, справились с болезнью и выздоровели 184 063 человека. В области заболели 27 356 жителей, умерли 318 человек, поправились 24 599 пациентов.
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Фото: Piter.TV
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