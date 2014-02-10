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За сутки в Петербурге зарегистрировали 867 случаев заболевания COVID-19. В Ленобласти — 97
Сегодня, 11:01
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За сутки в Петербурге зарегистрировали 867 случаев заболевания COVID-19. В Ленобласти — 97

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Количество новых случаев продолжает постепенно расти.

За последние сутки в Петербурге выявили 867 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативные данные были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Еще 1207 человек выздоровели, 45 ушли из жизни. Количество активных больных составляет 15745 человек. Всего за весь период в Северной столице выявили 449 868 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, днем ранее было зарегистрировано 863 случая.

В Ленинградской области 97 новых пациентов с коронавирусом. 88 человек выписали по выздоровлению, 11 скончались. 

Вакцинацию прошли 745 тыс. человек. Власти планировали, что к июню этот показатель составит 1,2 млн человек для созданию коллективного иммунитета. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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