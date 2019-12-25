В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 1171 человек

Из больниц выписали 563 человека.

За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 287 (25,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1 171 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 165. За последние сутки подтверждена смерть 378 пациентов. В Петербурге подтвердили 54 смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 16 955 человек, в том числе 563 человека в Петербурге и 110 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv