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В Петербурге коронавирусом заболели еще 199 человек
Сегодня, 11:40
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nastya960

В Петербурге коронавирусом заболели еще 199 человек

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Из больниц выписали 100 петербуржцев.

За последние сутки в России подтвердили  5 509 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1388 (25,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 199 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 36. За последние сутки подтверждена смерть 57 пациентов, в том числе 1 человека – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 2 475 пациентов, в том числе 100 человек в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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