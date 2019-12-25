В Петербурге выявили 408 новых случая коронавируса

Ещё 181 пациента выписали из больниц.

За последние сутки в России подтвердили 8 849 новых случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 3 716 случаев (42%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге зафиксировали 408 новых случая, в Ленинградской области – 61 случай. За последние сутки умерли 127 человек, в том числе 5 человек в Петербурге.

За последние сутки выписано 7 289 человек, в том числе 181 человек в Петербурге и 42 человека в Ленобласти.

Фото: Piter.TV