В Петербурге за сутки выявили 186 новых случаев коронавируса

Из больниц выписали 95 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 862 случая коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1516 (25,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 186 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 44. За последние сутки подтверждена смерть 165 пациентов, в том числе 28 человек в Петербурге и одного – в Ленобласти.

За последние сутки выписали 9 669 человек, в том числе 95 человек в Петербурге и 19 – в 47 регионе.

Фото: Piter.TV