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В Петербурге за сутки выявили 292 новых случая коронавируса
Сегодня, 10:35
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nastya960

В Петербурге за сутки выявили 292 новых случая коронавируса

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В больницах скончались 36 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 6 509 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1778 (27,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 292 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 50. За последние сутки скончались 176  пациентов, в том числе 36 человек в Петербурге и 1 – в Ленобласти. 

За последние сутки выписали 8 805 человек, в том числе 182 человека в Петербурге и 7 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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