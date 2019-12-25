В Петербурге за сутки выявили 292 новых случая коронавируса

В больницах скончались 36 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 6 509 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1778 (27,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 292 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 50. За последние сутки скончались 176 пациентов, в том числе 36 человек в Петербурге и 1 – в Ленобласти.

За последние сутки выписали 8 805 человек, в том числе 182 человека в Петербурге и 7 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV