В Петербурге за сутки выявили 278 новых случаев коронавируса

Всего в России зафиксировано 6368 новых случаев.

За последние сутки в России подтвердили 6 368 случаев коронавируса в 82 субъектах, в том числе 1902 (29,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 278 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 52. За последние сутки скончались 198 пациентов, в том числе 48 человек в Петербурге.

За последние сутки выписан 9 551 человек, в том числе 185 человек в Петербурге и 9 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV