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В Петербурге за сутки выявили 278 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки выявили 278 новых случаев коронавируса

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Всего в России зафиксировано 6368 новых случаев.

За последние сутки в России подтвердили  6 368 случаев коронавируса в 82 субъектах, в том числе 1902 (29,9%)  без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 278 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 52. За последние сутки скончались 198 пациентов, в том числе 48 человек в Петербурге.

За последние сутки выписан 9 551 человек, в том числе 185 человек в Петербурге и 9 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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