За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 3004 новых случая заражения коронавирусом

Еще 42 человека ушли из жизни.

За последние сутки в России подтвердили 23 315 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3004 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 217.

По всей России за последние сутки подтверждена смерть 436 пациентов. В Петербурге — 42 новые смерти от COVID-19.

За последние сутки в стране выписали по выздоровлению 21 786 пациентов. В Северной столице к выздоровевшим прибавилось еще 1 873 человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в праздники пункты вакцинации принимали несколько десятков горожан в сутки.

Фото: Piter.TV