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За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 3004 новых случая заражения коронавирусом
Сегодня, 11:15
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nadezhda_sib

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 3004 новых случая заражения коронавирусом

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Еще 42 человека ушли из жизни.

За последние сутки в России подтвердили 23 315 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3004 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 217.

По всей России за последние сутки подтверждена смерть 436 пациентов. В Петербурге — 42 новые смерти от COVID-19.

За последние сутки в стране выписали по выздоровлению 21 786 пациентов. В Северной столице к выздоровевшим прибавилось еще 1 873 человека. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в праздники пункты вакцинации принимали несколько десятков горожан в сутки. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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