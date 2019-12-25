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За последние сутки в Ленобласти выявили 191 новый случай заражения COVID-19
Сегодня, 11:01
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 191 новый случай заражения COVID-19

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На данный момент в регионе официально болеют коронавирусом 2828 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 191 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 89 человек. Еще 8 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 33784 случаев заболевания вирусной инфекцией, 510 человек скончались, 30446 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2828. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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