За последние сутки в Ленобласти выявили 191 новый случай заражения COVID-19

На данный момент в регионе официально болеют коронавирусом 2828 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 191 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 89 человек. Еще 8 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 33784 случаев заболевания вирусной инфекцией, 510 человек скончались, 30446 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2828.

Фото: Piter.TV