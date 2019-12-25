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За последние сутки в Ленобласти выявили 202 новых случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:11
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 202 новых случая заболевания коронавирусом

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Количество активных больных составляет 2590.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 202 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 246 человек. Еще 11 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 33210 случаев заболевания вирусной инфекцией, 487 человек скончались, 30133 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2590. 

В регионе сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах. Исключения составляют фитнес-центры, бассейны, салоны красоты и ЗАГСы.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи заболевания covid-19, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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