За последние сутки в Ленобласти выявили 202 новых случая заболевания коронавирусом

Количество активных больных составляет 2590.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 202 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 246 человек. Еще 11 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 33210 случаев заболевания вирусной инфекцией, 487 человек скончались, 30133 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2590.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах. Исключения составляют фитнес-центры, бассейны, салоны красоты и ЗАГСы.

Фото: Piter.TV