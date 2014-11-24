За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 217 новых случаев заболевания коронавирусом

Еще 4 человека ушли из жизни. Общее количество смертельных случаев составило 446.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 217 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписаны 196 человек. Еще 4 человека скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 31571 случай заболевания вирусной инфекцией, 446 человека скончались, 28624 человека выздоровели. Количество активных больных составляет 2501.

Отметим, что уровень заболеваемости коронавирус в регионе уже месяц держится на одном уровне. Ежедневно в Ленобласти регистрируют 210-230 новых случаев.

Фото: Piter.TV