За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 217 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 217 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки был выписаны 196 человек. Еще 4 человека скончались от вирусной инфекции.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 31571 случай заболевания вирусной инфекцией, 446 человека скончались, 28624 человека выздоровели. Количество активных больных составляет 2501.
Отметим, что уровень заболеваемости коронавирус в регионе уже месяц держится на одном уровне. Ежедневно в Ленобласти регистрируют 210-230 новых случаев.
Фото: Piter.TV
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