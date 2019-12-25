За последние сутки в Ленобласти выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом

Количество активных случаев на данный момент составляет больше 2 тыс.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 225 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 286 человек. Еще 12 человек ушли из жизни

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 23832 случая заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сельхозпроизводители Ленобласти подготовили медикам 10 тонн подарков.

Фото: Piter.TV