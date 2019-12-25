Названы населенные пункты с новыми случаями коронавируса в Ленобласти

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Приозерске.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 129 новых случаев заболевания коронавирус. Оперативный опубликовал список населенных пунктов, в которых обнаружили новые случаи. Бокситогорский район: Бокситогорск - 1, Пикалево - 1; Волосовский район Анташи - 1, Рогатино - 1; Волховский район: Волхов - 2, Сясьстрой - 1; Всеволожский район: Всеволожск - 6, Мурино - 1, Кудрово - 4, Янино-1 - 3, Разметелево - 1, Щеглово, Сертолово - 1, Кузьмоловский - 2, им. Морозова - 5, Старая - 3, Токсово - 1, им. Свердлова - 1, Хапо-Ое - 1, Лупполово - 1, Куялово - 1, Рыжики - 1; Выборгский район: Выборг - 4, Рощино - 1, Светогорск - 1, Каменногорск - 1, Гаврилово - 2; Гатчинский район: Гатчина - 8, Сиверский - 2, Терволово - 2, Коммунар - 3, Большое Рейзино - 1, Вайя - 1, Пудрость - 1; Кингисеппский район: Кингисепп - 5, Вистино - 1, Ивангород - 1; Киришский район: Кириши - 3, Будогощь - 2; Кировский район: Кировск - 1, Шлиссельбург - 2, Отрадное - 1, Горы - 1; Лодейнопольский район: Лодейное Поле - 1, Свирьстрой - 1, Рассвет - 1; Ломоносовский район: Новогорелово - 2, Ропша - 1, Лаголово - 3, Вильповицы - 1, Кипень - 1, Райкузи - 1; Лужский район: Луга - 4, Заклинье - 1, Старая Середка - 1; Подпорожский район: Подпорожье - 1; Приозерский район: Приозерск - 8, Сосново - 1, Кузнечное - 2, Кривко - 1; Сланцевский район: Сланцы - 4; Тихвинский район: Тихвин - 4; Тосненский район: Нурма - 1, Тельмана - 2, Лисино-Корпус - 1, Ям-Ижора. Фото: Piter.TV



