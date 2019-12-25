Названы населенные пункты Ленобласти с новыми случаями коронавируса

Больше всего новых случаев в Мурино.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Пресс-служба территориального Роспотребнадзора опубликовала информацию о том, в каких именно населенных пунктах нашли зараженных.

Волосовский район: Сумино, Курковицы, Полобицы, Озёра — по 1 случаю, Торосово, Большая Вруда — по 2 случая;

Волховский район: Волхов, Новая Ладога — по 1 случаю;

Всеволожский район: Вартемяги — 1, Сертолово, Бугры — по 2 случая, Всеволожск — 4, Мурино — 17;

Выборгский район: Рощино, Приветнинское, Ильичёво — 1, Кирилловское — 2, Выборг — 3;

Гатчинский район: Гатчина — 15;

Кингисеппский район: Кингисепп, Ивангород — 1, Кейкино — 2;

Киришский район: Березняк — 1, Кириши — 4;

Кировский район: Отрадное — 1;

Лужский район: Луга — 1;

Приозерский район: Севастьяново, Снегиревка, Орехово-Северное, Запорожское — 1, Петровское — 2, Приозерск — 7;

Сланцевский район: Сланцы — 5;

Тихвинский район: Мелегежская Горка —1, Тихвин — 3;

Тосненский район: Тосно — 7.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти в пятницу ожидается мокрый снег.

Фото: Piter.TV