В Петербург заболели ковидом еще 3776 человек. В Ленобласти – 217

Умерли от вируса 79 человек в городе и 5 в области.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 3776 новых случаев заражения коронавирусом, в Ленобласти же зафиксировали 217 новозаболевших. Такие данные сообщил оперативный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего в России зафиксировано свыше 28 тысяч новых случаев ковида.

Кроме того, за последние сутки скончались от вируса 79 петербуржцев и пять жителей области, но выздоровело гораздо больше людей: 2369 пациентов из города и 643 – из Ленобласти.

Всего с начала пандемии в Петербурге заразились COVID-19 170 718 человек, справились с болезнью 96 557 горожан, умерли 6257 человек. В Ленобласти на те же показатели приходятся цифры 19 516, 16 590 и 172.

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