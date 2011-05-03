  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В театрах на Садовой и имени В. Ф. Комиссаржевской сменились руководители
Сегодня, 16:42
161
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В театрах на Садовой и имени В. Ф. Комиссаржевской сменились руководители

0 0

Ими стали Евгения Давыденко-Мурахтанова и Виктор Минков.

В Петербурге в театре на Садовой и театре имени В. Ф. Комиссаржевской представили новых руководителей. Ими стали Евгения Давыденко-Мурахтанова и Виктор Минков. 

Евгения Давыденко-Мурахтанова с 2006 по 2012 годы работала в Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета, а в 2012-2016 годах – в городском комитете по культуре.

Директором театра имени В. Ф. Комиссаржевской назначен заслуженный работник культуры РФ, режиссер и продюсер Виктор Минков. С 1995 года он руководил театром на Садовой. Под руководством экс-главы в культурном учреждении были поставлены десятки спектаклей, многие из которых стали лауреатами высших театральных премий страны. 

Ранее мы рассказывали о том, что директором Александринского театра стал Александр Малич. 

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга 

Теги: театр имени веры комиссаржевской, театр на садовой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии