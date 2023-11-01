  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Варшавская мелодия"
Сегодня, 19:00
410
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Варшавская мелодия"

0 0

Спектакль "Варшавская мелодия" представят 2 апреля в "Театре на Садовой". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету спектакля бывший солдат, изучающий виноделие, и студентка консерватории, польская певица, встречаются после войны и влюбляются друг в друга. Однако в СССР есть закон, запрещающий браки с иностранцами. 

На сцене ожидаются драматургия Леонида Зорина, великолепная игра актеров, студентов и выпускников СПбГАТИ. С одной стороны, постановка рассказывает о печальных парадоксах прошлого, с другой – о светлой и красивой любви. 

Фото: пресс-служба "Театра на Садовой" 

Теги: спектакль, театр на садовой
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии