Спектакль "Варшавская мелодия"

По сюжету спектакля бывший солдат, изучающий виноделие, и студентка консерватории, польская певица, встречаются после войны и влюбляются друг в друга. Однако в СССР есть закон, запрещающий браки с иностранцами.
На сцене ожидаются драматургия Леонида Зорина, великолепная игра актеров, студентов и выпускников СПбГАТИ. С одной стороны, постановка рассказывает о печальных парадоксах прошлого, с другой – о светлой и красивой любви.
Фото: пресс-служба "Театра на Садовой"
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