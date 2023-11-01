Спектакль "Варшавская мелодия" представят 2 апреля в "Театре на Садовой". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету спектакля бывший солдат, изучающий виноделие, и студентка консерватории, польская певица, встречаются после войны и влюбляются друг в друга. Однако в СССР есть закон, запрещающий браки с иностранцами.

На сцене ожидаются драматургия Леонида Зорина, великолепная игра актеров, студентов и выпускников СПбГАТИ. С одной стороны, постановка рассказывает о печальных парадоксах прошлого, с другой – о светлой и красивой любви.

Фото: пресс-служба "Театра на Садовой"