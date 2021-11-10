В Северо-Западном регионе начали появляться обновленные банкноты номиналом 5000 рублей

Новая банкнота выполнена в современном дизайне и посвящена Уральскому федеральному округу.

В Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада в обращение поступили модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей. Они постепенно заменяют устаревшие и изношенные купюры, обеспечивая повышенную защиту от подделок и улучшенное качество. Об этом сообщил начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов во время пресс-конференции.

Новая банкнота выполнена в современном дизайне и посвящена Уральскому федеральному округу. В ее оформлении использованы актуальные защитные технологии, повышающие надежность денежных знаков.

Специалисты Банка России отмечают, что ключевые защитные элементы расположены на лицевой стороне купюры. Для проверки подлинности рекомендуется обращать внимание на водяной знак, защитную нить, а также оптические эффекты, которые изменяются в зависимости от угла наклона банкноты. Также бумага банкноты обладает тактильными признаками, позволяющими определить подлинность при прикосновении.

В настоящее время в обращении находятся как банкноты образца 1997 года, так и их обновленный вариант 2023 года. Специально обменивать старые купюры на новые не требуется – обе версии банкнот остаются законным платежным средством.

Фото: ВКонтакте/ Банк России | Северо-Запад