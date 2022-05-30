  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новые правила расчёта утильсбора в РФ вступят в силу в декабре
Сегодня, 9:34
127
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новые правила расчёта утильсбора в РФ вступят в силу в декабре

0 0

Решение связано с необходимостью учесть интересы автовладельцев.

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переносе сроков введения новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Теперь нововведения начнут применяться с декабря.

Решение связано с необходимостью учесть интересы автовладельцев, которые могли оформить покупку и внести оплату за машины с двигателем мощнее 160 лошадиных сил уже после опубликования документа с новыми условиями, либо столкнулись бы с непредвиденными задержками доставки автомобилей. Поэтому вступление соответствующих изменений отложено на месяц — постановление начнет действовать с 1 декабря 2025 года вместо запланированного ранее срока — 1 ноября 2025 года. 

Отредактированный вариант постановления направлен на рассмотрение в Правительство РФ.

Подробности об утильсборе читайте в нашем материале

Фото: Piter.TV

Теги: новости россии, утильсбор
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии