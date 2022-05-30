Новые правила расчёта утильсбора в РФ вступят в силу в декабре

Решение связано с необходимостью учесть интересы автовладельцев.

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переносе сроков введения новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Теперь нововведения начнут применяться с декабря.

Решение связано с необходимостью учесть интересы автовладельцев, которые могли оформить покупку и внести оплату за машины с двигателем мощнее 160 лошадиных сил уже после опубликования документа с новыми условиями, либо столкнулись бы с непредвиденными задержками доставки автомобилей. Поэтому вступление соответствующих изменений отложено на месяц — постановление начнет действовать с 1 декабря 2025 года вместо запланированного ранее срока — 1 ноября 2025 года.

Отредактированный вариант постановления направлен на рассмотрение в Правительство РФ.

Фото: Piter.TV