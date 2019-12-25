Петербуржцам рассказали о новых правилах для автошкол

Автошколы начнут функционировать по новым правилам с 1 марта следующего года.

С сентября нынешнего года планировалось введение новых стандартов для автошкол, однако выяснилось, что многие образовательные учреждения оказались неподготовленными к нововведениям. Вопросы о том, каким образом будут проводиться занятия, продолжают вызывать дискуссии. Подробности о реформировании учебного процесса приводит spb.aif.ru.

Автошколы начнут функционировать по новым правилам с 1 марта следующего года. Изменения предусмотрены приказом Минпросвещения № 505 от 1 июля 2025 года. Одно из важных изменений — введение дистанционного формата обучения теории вождения. Автошколы смогут организовать теоретические курсы удаленно, используя специализированные программы, позволяющие отслеживать посещаемость и успеваемость студентов. Курс дополнится инструкциями по оформлению дорожных происшествий через мобильные приложения, правилами пользования светоотражающими жилетами и техникой управления персональными транспортными средствами, такими как электрические самокаты. Особое внимание будет уделено обучению вождению в сложных погодных условиях и экстренных ситуациях. Практические занятия также претерпят небольшие изменения: на автомобилях с механической коробкой передач ученики проведут 58 часов вместо 56, а на машинах с автоматической трансмиссией — 56 часов вместо 54. Учебные программы обязательно будут включать практические тренировки по оказанию первой помощи с использованием симуляторов, а ГИБДД создаст публичный рейтинг автошкол на основе статистики аварийности выпускников. Кроме того, автомобильные площадки обязаны соответствовать требованиям по покрытию и наличию дренажных систем.

Член Общественной палаты РФ Александр Холодов прокомментировал ситуацию следующим образом: многие автошколы в Петербурге уже применяют дистанционную систему обучения. Обычно это выглядит так: записавшись в автошколу, ученик сразу получает доступ к дистанционному курсу. Мне сложно представить, почему это могло бы негативно повлиять на качество обучения. Ведь главное — усваиваемый материал, а не способ его передачи. Конечно, возникает нюанс с возможностью задать вопрос преподавателю, но, вероятно, у автошкол сохранится возможность периодически приглашать ученика на личное занятие для разъяснения непонятных моментов".

Холодов предложил включить в учебный процесс упражнение "лосиный тест", где учащимся предстоит избежать внезапного препятствия на дороге, например, внезапно появившейся шины. Этот прием может использоваться для демонстрации реакции водителя на неожиданную угрозу.

Новая образовательная программа предусматривает изучение особенностей эксплуатации индивидуальных транспортных средств (ИТС), включая электромопеды и велосипеды. Учащиеся узнают, как правильно взаимодействовать с пользователями этих средств и соблюдать безопасность на дорогах.

Требование об оснащении учебных автодромов современным покрытием и системами отвода воды, по мнению эксперта, не вызывает серьезных трудностей, так как существующие городские площадки соответствуют указанным стандартам.

Однако новая инициатива вызвала горячие споры среди руководства автошкол. Одни воспринимают дистанционное обучение как преимущество, ведь оно снижает затраты на оборудование классов и оплату педагогов, позволяя одному инструктору одновременно обучать сотни учеников. Другие утверждают, что подобный подход приведет к ухудшению качества подготовки водителей.

Александр Ваймер, руководящий отделением ДОСААФ по Курортному району Петербурга и имеющий сорокалетний преподавательский стаж, решительно возражает против дистанционного формата. Депутат Законодательного Собрания Петербурга VI созыва убежден, что традиционные лекции обеспечивают лучшее усвоение материала и способствуют формированию правильного понимания правил дорожного движения.

Без непосредственного контакта с преподавателем обучение теряет смысл. Можно смотреть ролики в интернете, но это не сравнится с живой беседой, где можно задать уточняющие вопросы, разобраться в нюансах. Нужно сохранить традиционный подход, иначе наша подготовка водителей окончательно рухнет,заявил Ваймер.

Ваймер вспоминает советский период, когда подготовку водителей контролировало государство, и сожалеет о нынешнем положении вещей, когда лицензирование автошкол осуществляется системой образования, а не ГИБДД. Эксперт настаивает, что проверку квалификации автошкол следовало бы вернуть органам дорожной инспекции.

Несмотря на всеобщую критику дистанционного обучения, Ваймер выделяет несколько школ в Петербурге, которые сохранили традиционную методику обучения. Однако, по его мнению, общее падение качества подготовки обусловлено коммерческой мотивацией многих образовательных учреждений, ставящих прибыль превыше ответственности за последствия плохих уроков.

Фото: Piter.TV