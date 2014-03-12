Петербургские депутаты предложили ввести зелёные номера для электромобилей

Подобные номерные знаки уже внедрены в Китае и Беларуси.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга направили обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с инициативой о введении специальных зелёных номерных знаков для электромобилей.

В своём заявлении парламентарии подчеркнули, что такие автомобили обладают значительными преимуществами, включая экологичность и снижение выбросов газов. Депутат Михаил Амосов отметил, что правительство разработало пакет поддержки для электромобилей, который включает концепцию до 2030 года. Он также указал на существующие льготы, такие как бесплатные парковки и выделенные полосы на скоростных трассах, которые предоставляются регионами. Для эффективного использования этих льгот необходимо быстро идентифицировать электромобили, что в настоящее время осуществляется по регистрации.

Амосов добавил, что подобные номерные знаки уже внедрены в Китае и Беларуси, где используются зелёные буквы и цифры. Он предложил последовать этому примеру и ввести аналогичные обозначения в России, предоставив два макета зелёного номера для РФ.

Законопроект был принят за основу, и депутатам дан один месяц на внесение поправок.

Ранее мы сообщили о том, что председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский подвел итоги работы депутатов за пять лет.

Фото: unsplash (CHUTTERSNAP)