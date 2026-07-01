Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский подвел итоги работы депутатов за пять лет

За это время было проведено более 200 заседаний (сегодняшнее является 244-м), принято 2145 нормативных правовых актов, из которых 806 стали законами.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, в преддверии заключительного заседания депутатов седьмого созыва, подвёл итоги пятилетней работы парламента в беседе с "Петербургским дневником".

Говоря о ключевых достижениях за этот период, спикер городского парламента отметил, что его коллеги подсчитали: за пять лет было проведено более 200 заседаний (сегодняшнее является 244-м), принято 2145 нормативных правовых актов, из которых 806 стали законами. Однако, по мнению Бельского, главным направлением деятельности стала поддержка участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что депутаты регулярно доставляют гуманитарные грузы на передовую и принимают законы, расширяющие социальную поддержку бойцов и их семей, считая эту работу своим основным приоритетом.

Отвечая на вопрос о необходимости включения участников СВО в политические процессы, Бельский заявил, что Петербург нуждается в таких людях. Он напомнил, что в текущем созыве уже есть ветераны боевых действий, например, Игорь Высоцкий, а также участники праймериз, такие как Михаил Коган. Спикер считает, что появление воинов в новом составе парламента добавит ему принципиальности и силы, так как для них вопросы справедливости имеют особое значение.

Комментируя ситуацию с обеспечением топливом, глава ЗакСа выразил уверенность, что правительство быстро решит возникшие проблемы, следуя указаниям президента России Владимира Путина. Он добавил, что лично не столкнулся с дефицитом топлива во время поездки в Москву на машине.

Также Александр Бельский оценил эффективность закона о запрете ночной работы "наливаек". По его словам, инициатива доказала свою действенность: количество жалоб от жителей значительно снизилось, а уровень правонарушений у таких заведений сократился на треть, согласно данным начальника петербургской полиции Романа Плугина.

Что касается закона об уличных музыкантах, спикер признал, что порядок в этой сфере наведён благодаря цифровому сервису подачи заявок, однако окончательный компромисс между творчеством и покоем горожан ещё не найден. Он отметил, что жалобы на громкую музыку всё ещё поступают, и функции контроля требуют дальнейшего усовершенствования, чем предстоит заняться уже новому составу парламента.

Ранее мы сообщили о том, что Бельский открыл X Международный Невский форум в Мариинском дворце.

Фото: предоставлено Законодательным собранием Санкт-Петербурга