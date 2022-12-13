В Ленобласти летом появятся 106 остановок общественного транспорта

Больше всего остановок будет построено в Выборгском районе (21 павильон).

Летом на региональных дорогах Ленинградской области появится сразу 106 остановок общественного транспорта, сообщили в региональной администрации.

Каждая остановка – это строительство заездного кармана и обустройство посадочной площадки, на которой ставится павильон. Посадочная площадка дополнительно оснащена пандусом: по нему проще завозить тележки, велосипеды и коляски с детьми. Каждый павильон будет защищать людей от непогоды со всех сторон. Также часть павильонов будет выполнена из бетона: ранее в дорожный комитет области поступали просьбы рассмотреть именно такие "антивандальные" варианты остановок.

Больше всего остановок будет построено в Выборгском районе (21 павильон). На втором месте – Всеволожский район, где дорожники обустроят 16 остановок. В Приозерском районе их будет 13, в Волосовском районе – 12, в Тихвинском – 10, в Гатчинском – 6, по 4 – в Кингисеппском, Подпорожском, Бокситогорском и Ломоносовском, по 3 – в Лужском и Волховском, по 2 – В Лодейнопольском, Тосненском и Кировском районах. Точные адреса можно посмотреть в официальном Telegram-канале дорожников Ленобласти.

Фото: администрация Ленобласти