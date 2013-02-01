Новая зона с символикой из русских сказок открылась в Пулково

Стойка дополнена фотозоной с Бабой-ягой в ступе и летучим кораблем.

В петербургском Пулково 2 ноября открыли новую информационную зону в фольклорной тематике. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Символы из русских сказок расположились на третьем этаже Пулково. Стойка дополнена фотозоной с Бабой-ягой в ступе и летучим кораблем.

Стойка информации – один из ключевых элементов в аэропорту. Она помогает ориентироваться в терминале. Яркое оформление в сказочном стиле привлечет внимание пассажиров и создаст атмосферу праздника, что поможет улучшить настроение и снизить стресс у путешественников. Аналогов такой зоны нет в России и мире. Юлия Коробова, технический директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Ранее на Piter.TV: из Пулково открывается авиасообщение с Грузией.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково