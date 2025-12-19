Выставка мозаики, посвященная растениям, заработала в Ботаническом саду Петра Великого

В "Зимнем саду" представлены картины из витражного стекла, созданные по мотивам ботанических иллюстраций XVII-XIX веков.

В Ботаническом саду Петра Великого открылась выставка, которая посвящена растениям. Экспозиция показывает порядка 50 работ, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В "Зимнем саду" представлены картины из витражного стекла, созданные по мотивам ботанических иллюстраций XVII-XIX веков. Были использованы природный натуральный камень, смальта и эпоксидная смола. А в римской мозаике изображение выложены из небольших кубиков камней разных цветов.

Работа посвящена цветению сирени и летнему дождю. Выполнена в сложной и профессиональной технике – многослойная мозаика. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть на различных слоях объем, выполненный из витражного стекла, смальты. Также в основании самой работы присутствует потрясающее живописное полотно. Алена Грищенко, старший администратор школы мозаики

Доступна выставка в Зеленом домике до 25 января.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого