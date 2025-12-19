  1. Главная
Выставка мозаики, посвященная растениям, заработала в Ботаническом саду Петра Великого
Сегодня, 15:56
В "Зимнем саду" представлены картины из витражного стекла, созданные по мотивам ботанических иллюстраций XVII-XIX веков.

В Ботаническом саду Петра Великого открылась выставка, которая посвящена растениям. Экспозиция показывает порядка 50 работ, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В "Зимнем саду" представлены картины из витражного стекла, созданные по мотивам ботанических иллюстраций XVII-XIX веков. Были использованы природный натуральный камень, смальта и эпоксидная смола. А в римской мозаике изображение выложены из небольших кубиков камней разных цветов. 

Работа посвящена цветению сирени и летнему дождю. Выполнена в сложной и профессиональной технике – многослойная мозаика. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть на различных слоях объем, выполненный из витражного стекла, смальты. Также в основании самой работы присутствует потрясающее живописное полотно. 

Алена Грищенко, старший администратор школы мозаики 

Доступна выставка в Зеленом домике до 25 января. 

Ранее на Piter.TV: музей Фаберже в Петербурге открыл выставку современного донского искусства. 

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого 

Теги: ботанический сад, выставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

