Новая ветеринарная клиника заработала в Невском районе

В Невском районе на улице Кибальчича открылась новая ветеринарная клиника. В здании провели капитальный ремонт, пишет 12 марта телеканал "Санкт-Петербург".

В учреждении питомцы могут пройти основные процедуры и бесплатную вакцинацию, также можно сделать расширенное УЗИ и даже установить брекеты.

Если у животного неправильный прикус, можно ортодонтически поправить. Можем собирать челюсти – есть оборудование, не только дентальный рентген, основной. Ярослав Климочкин, ветеринарный врач

На двух этажах расположены свыше 15 кабинетов с оборудованием. В частности, есть кабинет офтальмологии.

Ранее мы рассказывали о том, что штраф за жестокое обращение с животными могут повысить до 1 млн рублей. Сейчас законопроект находится на отзыве в федеральном правительстве.

Фото: pxhere