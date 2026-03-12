  1. Главная
Новая ветеринарная клиника заработала в Невском районе
Сегодня, 16:57
В Невском районе на улице Кибальчича открылась новая ветеринарная клиника. В здании провели капитальный ремонт, пишет 12 марта телеканал "Санкт-Петербург"

В учреждении питомцы могут пройти основные процедуры и бесплатную вакцинацию, также можно сделать расширенное УЗИ и даже установить брекеты. 

Если у животного неправильный прикус, можно ортодонтически поправить. Можем собирать челюсти – есть оборудование, не только дентальный рентген, основной. 

Ярослав Климочкин, ветеринарный врач 

На двух этажах расположены свыше 15 кабинетов с оборудованием. В частности, есть кабинет офтальмологии. 

Ранее мы рассказывали о том, что штраф за жестокое обращение с животными могут повысить до 1 млн рублей. Сейчас законопроект находится на отзыве в федеральном правительстве. 

Фото: pxhere 

