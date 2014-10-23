Эксперты прокомментировали разработку новой версии вакцины "Спутник V"

Пока что нет точных данных, что новая вакцина эффективнее старой версии.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали разработку новой версии вакцины "Спутник V", которая бы была модифицирована под штамм "Дельта".

На данный момент, по словам главы учреждения Александра Гинцбурга, нет уверенности, что новая версия будет эффективнее "старых" препаратов.

Эксперты отметили, что COVID-19 продолжает мутировать и осложняет течение болезни заразившихся, поэтому усилия ученых можно поприветствовать. При этом основной проблемой сейчас является скепсис российского общества, который влияет на темпах вакцинации и борьбы с вирусом, говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские ученые провели независимое исследование об эффективности вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.TV