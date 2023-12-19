В Приморском районе строят новую улицу в честь Героя Советского Союза

Она начнётся от Орлово-Денисовского проспекта на севере, обогнёт жилой комплекс "Бионика Заповедная" и вновь соединится с проспектом с южной стороны, образуя объездной маршрут.

В Приморском районе стартовало строительство новой улицы. Девелоперская компания Setl Group, получившая официальное разрешение на проведение работ, уже приступила к созданию улично-дорожной сети.

Проект предусматривает создание дороги длиной чуть более 1 км. Новая улица начнётся от Орлово-Денисовского проспекта на севере, обогнёт жилой комплекс "Бионика Заповедная" и вновь соединится с проспектом с южной стороны, образуя объездной маршрут.

Новая двухполосная дорога будет оснащена всей необходимой инфраструктурой для комфортного передвижения всех участников движения: вдоль трассы будут оборудованы парковочные места, предусмотрены отдельные велодорожка и тротуары для пешеходов. Кроме того, застройщик установит современное уличное освещение.

Топонимическая комиссия города одобрила присвоение улице имени Андрея Кизимы – лётчика-штурмовика и Героя Советского Союза, защищавшего Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Выбор названия не случаен: вблизи нынешнего Орлово-Денисовского проспекта во время войны базировался авиаполк, в котором служил полковник Кизима.

Согласно графику, завершение строительства запланировано на весну 2027 года. После ввода в эксплуатацию новая дорога будет безвозмездно передана на баланс города.

Ранее мы сообщили о том, что на Пулковском шоссе начали строить надземный переход с лифтами.

Фото: пресс-служба Setl Group