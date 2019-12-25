Школа №478 Красногвардейского района Петербурга примет первых учеников 1 сентября

В учебном заведении будут работать 73 педагога.

На аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе Петербурга введен в эксплуатацию второй корпус школы №478 на 1000 мест. Об этом рассказали в Смольном сегодня, 26 августа.

Здание состоит из четырех учебных блоков, которые соединены между собой теплыми переходами. Школа вмещает 16 младших, 20 средних классов и четыре старших класса. В учебном заведении будут работать 73 педагога.

В школе оборудованы учебные слесарная, столярная и швейная мастерские, кулинария, специализированные кабинеты, медицинский блок, актовый зал, читальный зал и библиотека с книгохранилищем, три компьютерных класса, два бассейна и два спортивных зала.

Основное здание школы №478, расположенное на Муринской дороге, открылось 1 сентября 2019 года.

Ранее на Piter.TV: в ЖК "Северная долина" откроют пятую школу на 825 учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"