В новую школу на Московском шоссе 1 сентября смогут пойти 550 учеников

Современное четырехэтажное здание школы построили на Московском шоссе д. 3, корп. 6, стр. 1. Учреждение примет первых учащихся уже 1 сентября. Образовательное учреждение возведено в рамках Адресной инвестиционной программы подрядчиком ООО "ГПК Инжпетрострой", рассказал портал "Строительный Петербург".

В школу смогут пойти 550 учеников с 1 по 11 классы. Обучение по основным предметам будет организовано в одну смену. Архитектурное решение разделяет здание на четыре функциональных блока: для начальной школы (1-4 классы), основной и старшей школы (5-11 классы), спортивный блок и общественные пространства.

В школе оборудованы 22 учебных класса с современным оборудованием, специализированные кабинеты химии, физики, биологии с лаборантскими. В спортивном блоке располагаются два бассейна (10х6 м и 25х11 м) с раздевалками и душевыми, большой спортивный зал с естественным освещением, тренажерный зал и зал хореографии. Также предусмотрены актовый зал на 290 мест с оборудованной сценой, современный библиотечный центр с медиатекой, столовая на 290 мест с зонами для маломобильных учащихся, медицинский пункт с процедурным и прививочным кабинетами.

Особое внимание в школе уделили созданию безбарьерной среды. Все ключевые зоны школы доступны для маломобильных учащихся: оборудованы адаптированные санузлы, раковины в столовой, специальные места в актовом зале.

Фото: портал "Строительный Петербург"