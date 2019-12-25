На петербургский рынок вышла новая сеть общепита

По мнению директора компании в Петербурге, сеть может составить конкуренцию именитым блинным ресторанам.

В пятницу, 19 ноября, стало известно о появлении нового игрока на рынке общественного питания в Петербурге. В городе появилась волгоградская сеть блинных "БлинБери", сообщил "Деловой Петербург".

Директор компании Андрей Черкасов считает, что сеть может составить конкуренцию "Теремку": только на юге планируют открыть до 30 точек. Лидер рынка уверен, что соперничать с ним непросто. К тому же, сеть создавала себе имя в течение 22 лет и сейчас является узнаваемым брендом. Для новых игроков это может стать сложностью, поскольку две сети будут сравнивать.

Помимо этого, сеть "Крутов" закрылась, а блинные "Батнька" сократят до одной точки.

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