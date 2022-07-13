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Надежда Батоева стала примой-балериной Мариинского театра

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Она шла к этому статусу 13 лет.

В прошедшее воскресенье, 10 июля, на исторической сцене Мариинского театра представили новую прима-балерину. Статус и положение балерины Мариинского театра получила Надежда Батоева.

Отмечается, что Батоева шла к этому статусу 13 лет. За эти годы она станцевала более 80 партий. 

В ее репертуаре также внушительная коллекция образцов неоклассики и современной хореографии — партий из балетов Лавровского, Баланчина, Роббинса, ван Манена, Форсайта, МакГрегора, Ратманского.

Скоро зрители увидят Надежду Батоеву в балете Александра Сергеева "Двенадцать". Она исполнит партию Катьки по мотивам поэмы Александра Блока. Балет представят 14 и 16 июля. 

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Видео: Mariinsky TV

Теги: мариинский театр, надежда батоева, прима балерина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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