В Калининском районе Петербурга построили каркас новой поликлиники на улице Ольги Форш

Gоликлиника будет рассчитана на 420 посещений в смену

В Петербурге на улице Ольги Форш завершили один из главных этапов строительства новой поликлиники — рабочие полностью возвели каркас здания. Сейчас на объекте переходят к следующей стадии: закрывают тепловой контур, устанавливают окна и двери, монтируют кровлю и выполняют кладку. По данным строителей, работы идут по графику.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", поликлиника будет рассчитана на 420 посещений в смену и войдет в структуру городской поликлиники №96. Ожидается, что новый объект снизит нагрузку на действующие медицинские учреждения и обеспечит доступ к востребованным услугам для жителей ближайших кварталов.

Внутри будут предусмотрены отделение неотложной травматологии и ортопедии с малыми операционными, женская консультация, центр общей врачебной практики, дневной стационар, отделение медицинской реабилитации и современные кабинеты диагностики.

Проект реализуется в рамках программы развития здравоохранения Калининского района. Власти отмечают, что в районе формируют медицинские кластеры. За последние десятилетия это уже четвертое новое учреждение такого уровня. В прошлом году в Калининском районе открылась станция скорой помощи на улице Гидротехников, а также завершается строительство детской и взрослой поликлиник на Полюстровском и Лабораторном проспектах.

Фото: Telegram / Калининский район Санкт-Петербурга