Долг за капремонт в квитанциях "Петроэлектросбыта" будет указываться в итоговой сумме

Все вопросы по начислению платежей за капремонт стоит адресовать Фонду капитального ремонта.

Задолженность по оплате за капремонт с августа будет отражаться в квитанциях "Петроэлектросбыта". Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Единого информационно-расчетного центра.

Ранее долг был указан только справочно в графе "Баланс на начало периода". Теперь его будут включать в итоговую сумму к оплате. Обновленные квитанции абоненты начнут получать с 1 августа. Также счет будет выставлен в Личном кабинете и в мобильном приложении "ПСК\ПЭС".

По вопросам, которые возникли у вас из-за начисления взносов или образования задолженности, необходимо задавать в Фонд капитального ремонта по телефону горячей линии 8 (812) 703-57-01.

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Фото: Piter.tv