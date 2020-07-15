Новая детская площадка появилась на территории онкоцентра имени Напалкова

Событие приурочено к 35-летию со дня открытия детского онкологического отделения.

На территории Онкологического центра имени Н. П. Напалкова фонд "Свет.дети" установил новую игровую площадку. Там поселился большой кит, передает 11 ноября телеканал "Санкт-Петербург".

Событие приурочено к 35-летию со дня открытия детского онкологического отделения. Изначально оно работало на базе больницы №31, а затем переехало в Песочный. Голубой кит – символ силы и поддержки детей в борьбе с болезнью.

Врачи нашего центра каждый день делают все возможное, чтобы помочь маленьким пациентам победить болезнь. Мы твердо убеждены: лечение – это не только препараты и процедуры, но и атмосфера, в которой дети чувствуют себя окруженными заботой, защищенными и любимыми. Никита Волков, заместитель директора по химиотерапевтическому и радиотерапевтическому лечению Онкологического центра имени Напалкова

Статистика утверждает, что 85% пациентов детского отделения удается вылечить.

