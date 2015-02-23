  1. Главная
Библиотека нового формата заработала на 6-й линии В. О.
Прямо на улице гостей встречает сенсорный экран.

На Васильевском острове в Петербурге открылась библиотека нового формата. На 6-й линии заработал культурный и туристический инфопункт, передает 19 февраля телеканал "Санкт-Петербург"

Проект реализовали на базе библиотеки №2 имени Льва Толстого после капитального ремонта. Прямо на улице гостей встречает сенсорный экран, через который можно ознакомиться с интерактивными картами и маршрутами Северной столицы в круглосуточном режиме. Посетителей "приветствует" автор "Войны и мира", а видеостена с анимацией рассказывает об истории острова. 

В силу своего положения библиотека – это точка входа: приехал турист в сердце острова и здесь может получить любую информацию. 

Ольга Николаенкова, директор Централизованной библиотечной системы Василеостровского района 

Ранее на Piter.TV: в Музее истории религии открылась выставка "Гофман: между светом и тенью". 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

