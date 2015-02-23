Библиотека нового формата заработала на 6-й линии В. О.

Прямо на улице гостей встречает сенсорный экран.

На Васильевском острове в Петербурге открылась библиотека нового формата. На 6-й линии заработал культурный и туристический инфопункт, передает 19 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

Проект реализовали на базе библиотеки №2 имени Льва Толстого после капитального ремонта. Прямо на улице гостей встречает сенсорный экран, через который можно ознакомиться с интерактивными картами и маршрутами Северной столицы в круглосуточном режиме. Посетителей "приветствует" автор "Войны и мира", а видеостена с анимацией рассказывает об истории острова.

В силу своего положения библиотека – это точка входа: приехал турист в сердце острова и здесь может получить любую информацию. Ольга Николаенкова, директор Централизованной библиотечной системы Василеостровского района

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"