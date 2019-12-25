В ходе ночной "охоты" чиновники и Роспотребнадзор нашли девять баров-нарушителей

Все заведения работали позже 23.00.

Две минувшие ночи чиновники комитетов по контролю за имуществом и промышленной политике и торговле совместно с Роспотребнадзором и Росгвардией ходили с проверками по петербургским заведениям. Как рассказали в пресс-службе ККИ, специалисты искали нарушителей, работавших в запрещенное властями ночное время.

"Охоту" на нарушителей провели в Московском, Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах города, за приемом посетителей после 23.00 застукали бары на набережной канала Грибоедова, в Банковском и Щербаковом переулках, улицах Гороховой и Рубинштейна, а также караоке-бары на Московском проспекте, Полтавской улице, 1-й линии В.О. Одно из заведений, притворившееся закрытым, пришлось вскрывать силами спасателей. Владельцам девяти заведений грозят штрафы до 300 тысяч рублей, к административной ответственности привлекут также и 180 ночных тусовщиков за нахождение в барах в запрещенное время и без масок.

Деятельность всех заведений приостановил Роспотребнадзор, помещения опечатали. В четырех барах изъяли незаконно реализуемый алкоголь, еще в трех – кассовую технику, из-за чего следователи зарегистрировали материалы проверок по фактам возможного сбыта товаров и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Ранее мы писали, что КСП Петербурга выявила нарушения у Дирекции по управлению спортсооружениями.

Фото: пресс-служба ККИ