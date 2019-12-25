КСП Петербурга выявила нарушения у Дирекции по управлению спортсооружениями

Отчет направили экономической полиции.

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила у Дирекции по управлению спортивными сооружениями и комитета по физической культуре и спорту в общей сложности более 380 нарушений. Соответствующий документ КСП опубликовала на своем сайте.

Было выявлено, что учреждение необоснованно завышало показатели исполнения государственных заданий, в связи с чем сумма субсидий, подлежащая к возврату в бюджет за 2018–2019 годы, составила более 1 млрд рублей. Так, например, Дирекция неэффективно использовала средства, завышала штатную численность работников и совершала нарушения при осуществлении закупок. Всего было найдено не менее 350 нарушений.

В случае с Комитетом нарушения составили около 390 млн рублей. Так, например, ведомство профинансировало строительство спортивных площадок, которые затем передали образовательным и иным учреждениям города. Это не входит в полномочия ведомства.

Отчет направили губернатору, председателю ЗакСа, прокурору Петербурга, руководителю УФНС, а также начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД.

Ранее суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за трату средств на благоустройство территорий.

Фото: Piter.TV

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