"До обеда не выходите": Петербург пережил самую холодную ночь

Главный синоптик города Александр Колесов призвал петербуржцев пересидеть морозное утро дома.

В центре города температура впервые с 2021 года опустилась ниже минус 20 градусов, а в области столбики термометров добрались до отметки минус 32. Как объяснил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, причиной резкого похолодания стал обширный антициклон. Ясное небо, штиль и холодная воздушная масса привели к интенсивному выхолаживанию — температура у поверхности земли местами приближалась к минус 30 градусам.

Рекорды ночи в Ленинградской области: в Сосново зафиксировано минус 30, в Лодейном Поле — минус 32. На остальной территории — ниже минус 25. В Санкт-Петербурге в 9 часов утра температура воздуха в городе составила минус 23,5 градуса. При этом на большей части территории было еще холоднее — минус 26–27. В центре Северной столицы это первое понижение температуры ниже минус 20 градусов этой зимой.

Для сравнения: 1 февраля в центре фиксировали минус 19. В последний раз такие морозы в центре Петербурга были 18 февраля 2021 года — тогда температура опустилась до минус 24,5.

В феврале такие морозы в центре города в последний раз были только в 2021 году. В декабре за минус 20 тоже уходили лишь пару раз, и тоже в 2021-м — до минус 23,1 26 декабря. Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга

Ближайший продолжительный холодный период петербуржцы пережили в январе 2024 года: тогда семь дней подряд температура держалась ниже минус 20, а 4 января столбики термометров опустились до минус 25,3.

Но несмотря на суровое утро, день окажется более щадящим. Солнце прогреет воздух, и к середине 15 февраля температура повысится до минус 12–13 градусов.

"Конечно, сегодня холодный день, раньше обеда не выходите на улицу". Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга

Арктический "удар" будет кратковременным. Уже в понедельник, 16 февраля, ночью ожидается минус 13–15, а днем — минус 7–9 градусов. Зина напомнила о себе, но, похоже, ненадолго.

